Duits bondskanselier Olaf Scholz doorstaat met glans eerste test: SPD wint verkiezingen in Saarland

De sociaaldemocratische SPD van Duits bondskanselier Olaf Scholz heeft zondag de deelstaatverkiezingen in Saarland gewonnen. Dat blijkt uit prognoses van de zenders ARD en ZDF. Topkandidate Anke Rehlinger wint ook met glans. De christendemocratische CDU van huidig minister-president Tobias Hans moet een historische nederlaag slikken.

De SPD zou in de kleine deelstaat uitkomen op 43 à 44 procent van de stemmen. Dat is een pak meer dan de 27,5 procent voor de CDU. De Groenen, de liberale FDP en het extreemrechtse AfD vechten om de kiesdrempel van 5 procent te halen en aldus een plaats te veroveren in het deelstaatparlement.

De 45-jarige Rehlinger, tot nu minister van Economie in Saarland, maakt zo een goede kans om de nieuwe minister-president te worden. Haar SPD was tot nu toe de kleinere partner in een grote coalitie met de CDU van de 44-jarige Hans.

Voor CDU is het verlies van Saarland een fameuze domper. De christendemocratische partij leverde sinds 1999 de minister-president in de deelstaat. Dat is een heerschappij van bijna een kwarteeuw.

De nederlaag is ook slecht nieuws op nationaal vlak. Na het historisch slechte resultaat bij de parlementsverkiezingen van 2021 en het einde van het tijdperk Angela Merkel doet de CDU er onder leiding van nieuw voorzitter Friedrich Merz alles aan om zich opnieuw op de politieke kaart te plaatsen.

Dat verliep aanvankelijk gunstig, en de partij ging in heel wat peilingen de SPD weer voorbij. De oorlog in Oekraïne leidde echter tot een ommezwaai.

Voor de zogenaamde “verkeerslichtcoalitie” (’Ampelkoalition’) van bondskanselier Scholz, en vooral ook zijn SPD, is het resultaat in Saarland een opsteker. De regering van Scholz doorstaat zo met brio haar eerste grote test.