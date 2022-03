De leider is even de lijder: Youri Tielemans moet Rode Duivels op sleeptouw nemen, maar is niet op de afspraak

© Sportsfile via Getty Images

Wat is er loos met Youri Tielemans (24)? De Brusselaar is voorbestemd om de leider te worden van een nieuwe lichting Duivels, maar sinds het EK heeft hij het moeilijk. Ook tegen Ierland gaf de middenvelder niet thuis, hoewel hij de kapitein was van de spelers met minder dan 50 caps. Komt het door de transferperikelen en legt hij zichzelf te veel druk op? “Ik wil ook tegen Burkina Faso spelen.”