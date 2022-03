Hij zou niet in de gevangenis mogen zitten, maar er is nergens anders plaats voor 100-jarige Emiel: “Een schrijnende toestand”

Hoewel de raadkamer een half jaar geleden oordeelde dat de honderdjarige Emiel de H. er niet thuis hoort, zit de man nog steeds opgesloten in de Brugse gevangenis. De verwarde hoogbejaarde man, die vorige zomer een medebewoner in het rusthuis doodde, moet eigenlijk opgevangen worden in een instelling voor geïnterneerden. Maar er lijkt nergens plaats voor iemand in zijn specifieke situatie. “Een schrijnende toestand”, zegt zijn advocaat.