Sex, drugs and rock & roll: waarom drugs en muziek al zeer lang een dodelijke cocktail zijn

Sex & drugs & rock & roll. Het liedje van Ian Dury dateert dan wel uit 1977, het is nog altijd actueel. Vrijdagavond overleed Taylor Hawkins (50), drummer van Foo Fighters, in een Colombiaanse hotelkamer. In zijn bloed werden tien substanties aangetroffen, waaronder cannabis, antidepressiva, benzodiazepinen en opiaten. Taylor is verre van de eerste muzikant van wie het overlijden gelinkt is aan drugs. Maar waarom is dat zo? En waarom is een hotelkamer geregeld het decor?