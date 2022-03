Van ster in ‘So you think you can dance’ tot opnieuw leren lopen: “In mijn dromen ’s nachts kan ik alles nog. Vrij confronterend”

© So You Think You can Dance

Ze danste zich recht het hart van Dan Karaty binnen, tien jaar geleden in ‘onze’ So you think you can dance: Vivian Gomez Cardoso (30), in de bloei van haar carrière. Tot ze vorige zomer plots niets meer voelde in haar kleine teen. Agressieve lymfeklierkanker, die haar lijf in geen tijd stillegde. Sindsdien is ze verlamd vanaf de borst. Haar vriend zette een crowdfunding op poten voor een peperdure behandeling in Amerika, de rest van de danswereld deed de rest: in nog geen drie dagen tijd werd 150.000 euro opgehaald. En daarmee zál ze opnieuw stappen. “Ik ga door tot ik het kan.”