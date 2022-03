Onder de tien procent peilt Open VLD intussen. Dat is vlakaf een blamage voor de Vlaamse liberalen. En één waar niemand op korte termijn veel beterschap in ziet komen. Want de partij mag dan de premier leveren, veel winst lijken ze daar niet uit te puren. “De partij is onlosmakelijk verbonden met de eerste minister. Vrank en vrijuit spreken gaat niet.”