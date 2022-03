Beke en Mahdi willen 60 Oekraïense pleegkinderen opvangen: “We willen hen weghalen uit de gruwel”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi stellen alles in het werk om zestig Oekraïense pleegkinderen over te brengen naar ons land en hen hier op te vangen. Alles staat klaar, maar de Oekraïense overheid moet nog haar fiat geven. “We willen hen weghalen uit de gruwel”, zegt Mahdi.

De meest kwetsbaren lijden het felst onder de Russische bombardementen in Oekraïne. De Russen nemen zelfs kinderhospitalen en weeshuizen in het vizier. En het is niet dat de Oekraïense overheid bij machte is om die kinderen een nieuw en veilig onderkomen te geven.

Daarom willen Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, beiden CD&V, er alles aan doen om zestig Oekraïense kinderen uit een instelling naar ons land te brengen en ze op te nemen in de pleegzorg. “Het gaat om wezen, maar ook om kinderen met een kwetsbare thuissituatie”, klinkt het op het kabinet-Beke.

Wachten op groen licht

Of de kinderen daadwerkelijk overkomen, is nog niet zeker. Daarvoor moet eerst de Oekraïense overheid groen licht geven. Die gesprekken lopen nog volop. Maar intussen is aan Vlaamse kant al alles in gereedheid gebracht om hen een veilig onderkomen te geven. Geen evidentie, want ook de Vlaamse pleegzorg zelf kampt met achterstanden en problemen.

© BELGA

Maar daar zal de operatie geen impact op hebben, klinkt het bij Beke. Het is de bedoeling dat zowel de kinderen als de begeleiders mee overkomen. En samen met de pleegzorgorganisatie Minor Ndako zijn er gezinnen gezocht voor de kinderen met een Oekraïense achtergrond of banden met Oekraïne.

Het is sowieso niet de bedoeling dat de kinderen hier voor altijd zullen blijven. “Ze krijgen hetzelfde statuut als de volwassen Oekraïners”, zegt de woordvoerder van Mahdi. “Het is de bedoeling dat ze kunnen terugkeren zodra de oorlog gedaan is. Dat is ook wat de Oekraïense overheid wil. Maar niemand weet hoelang het zal duren.”

Bij Minor Ndako zelf zijn ze heel karig met commentaar. “We zeggen niets over deze delicate missie”, zegt Heidi De Pauw, voorzitter van de raad van bestuur.

LEES OOK.Terwijl Rusland Oekraïne verder bombardeert, spreekt Biden harde woorden over Poetin: “Een slachter, een cynicus, een leugenaar”