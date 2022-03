Honden wekken baasje bij zware woningbrand en redden zo zijn leven: “Zonder Rex was ik er wellicht niet meer”

Een zware, uitslaande brand heeft zondagavond een huurwoning langs de Steenstraat in Wijnendale in de as gelegd. De bewoner, een vijftiger, lag op het moment dat de brand een tukje te doen in de zetel en werd gewekt door het geblaf zijn honden. “Zonder Rex was ik er wellicht niet meer”, zucht de man, die met rookintoxicatie naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Het vuur ontstond rond 17.30 uur en greep razendsnel om zich heen in de oude, landelijke woning. De enorme rookpluim tegen een staalblauwe hemel was vanop kilometers afstand te zien. (Lees verder onder de video)

Brand Steenstraat Wijnendale . — © Het Nieuwsblad

De bewoner, een 55-jarige man, lag op het moment dat het vuur ontstond een tukje te doen in de zetel. Gelukkig werd hij gewekt door het geblaf van zijn drie honden. De man kon zo tijdig zijn woning ontvluchten.

“Zonder mijn Mechelse herder Rex was ik er wellicht niet meer”, zucht de man. “Het is hij die mij gewekt heeft. Gelukkig heeft hij de brand overleefd. Fredje, mijn kleine Jack Russel, is ook terecht maar mijn Yorkshire terrier Mira is voorlopig onvindbaar. Ik hoop dat ook zij tijdig kon vluchten.”

Zolder niet bereikbaar

De brandweer, die heel wat oproepen kreeg, snelde met ploegen van de posten in Torhout, Ruddervoorde en Gistel ter plaatse maar had enige moeite om de huurwoning, die in de velden gelegen is, te bereiken. “We probeerden de vlammen te blussen, maar de zolder bleek niet betreedbaar”, zegt majoor Frank Vanhixe. “Er zat niets anders op dan te blussen via het dak en de zolderruimte gecontroleerd uit te laten branden. De volledige woning is uiteindelijk uitgebrand.”

De oorzaak van de brand is momenteel nog niet duidelijk. “Het vuur is volgens de eerste bevindingen accidenteel ontstaan in een bergruimte op de gelijkvloerse verdieping”, vervolgt majoor Vanhixe. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het vuur precies ontstaan is.”

De bewoner, een duivenmelker, werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn duiventillen bleven van de vlammen gespaard. Het Torhoutse stadsbestuur kijkt voor een noodwoning.