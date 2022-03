Biniam Girmay schrijft koersgeschiedenis met winst in oer-Vlaamse klassieker Gent-Wevelgem: “In Eritrea is de koers nog groter dan in Vlaanderen”

Tot vorige week was Eritreeër Biniam Girmay een naam die alleen bij echte kenners een belletje deed rinkelen. Maar door nu als allereerste Afrikaanse renner een oer-Vlaamse klassieker te winnen schrijft hij koersgeschiedenis. In Vlaanderen hebben we er een zwarte wielergod bij, de eerste supportersclub is zelfs al opgericht. In Eritrea wachten nu niet alleen vrouw en dochterlief op zijn thuiskomst, maar ook een wielergek land.