Je werkt als zorgkundige, je neemt ontslag bij het rusthuis waar je werkt en je gaat via een interimkantoor weer bij datzelfde rusthuis werken. Maar dan wel met veel betere uren, een bedrijfswagen en andere extra’s erbij. Het gebeurt steeds vaker. “Het kost ons handenvol geld. We worden in de tang genomen”, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.