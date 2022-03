Dit was aflevering twee van ‘De Mol’: “99 procent zeker dat we safe waren”

Naar een keuken snellen met een dromedaris, duelleren tegen een piraat en duiken met een zeemeermin. De makers van De Mol toonden zich weer van hun creatiefste kant tijdens de opdrachten van de tweede aflevering. Maar de grootste verrassing was de eliminatietest. Die mochten de kandidaten voor het eerst met z’n tweeën invullen. Nog voor het programma begon, werden ze na een gesprek met een datingbureau aan een medekandidaat gekoppeld, hun ideale partner. Tijdens een romantische tête-à-tête konden ze hun tactiek bespreken, want de scores van hun twee testen zouden opgeteld worden. Het koppel met de laagste score moest naar huis. Wie een match vormde met de mol was sowieso safe. Net voor de eliminatie kwam Gilles De Coster – zoals we hem kennen – nog met een plottwist: wie dat wou, kon nog aan partnerruil doen. Maar alle kandidaten bleven trouw aan hun compagnon en verdienden daarmee nog tweeduizend euro, het enige geld in de aflevering.

Onder de koppels was er het meeste wantrouwen te bespeuren tussen Yens en Emanuelle, maar het waren de andere Jens en Toon die een rood scherm kregen. “Ik viel bijna van mijn stoel. We waren echt 99 procent zeker dat we de eliminatie zouden overleven”, reageert de West-Vlaamse schrijnwerker. “We hadden zo’n goede tactiek. Ik had dus echt niet gerekend op dat rood scherm, maar ik gun het de rest enorm hard. Ze hebben het gewoon beter gedaan dan Jens en ik”, treedt Toon hem bij.

Dochtertje

En zo moest Jens na zijn deelname van vorig seizoen voor de tweede keer het spel verlaten. “Dat gevoel viel best mee. Ik was blij om mijn dochter – en natuurlijk ook mijn vrouw Shana – terug te zien. Ik vond het enorm lastig dat ik geen afscheid had kunnen nemen. We zouden normaal op vakantie gaan om samen wat verloren tijd in te halen. Op de terugvlucht zijn er dus wel wat traantjes gevloeid voor mijn dochtertje.”

Toon had het heel wat lastiger met zijn uitschakeling. “Ik heb het er echt moeilijk mee gehad, je wordt er zo abrupt uitgeplukt. Maar ik was wel heel blij dat ik samen met Jens ben afgevallen. We hebben veel aan elkaar gehad. Mijn deelname duurde maar een kleine week, maar ik had het voor geen geld willen missen. De Mol is een avontuur, met Jens afvallen ook en nadien bij mijn bomma en bompa onderduiken al helemaal”, lacht de student uit Vorselaar.

Naïef

Jens zorgde vorige week voor een grote verrassing toen hij plots een comeback maakte in het populaire spelprogramma. Er werd zowel bij de kandidaten als de kijkers thuis over getwijfeld, maar hij was echt niet op de hoogte van zijn tweede deelname. “Ik heb iets te veel vertrouwen in de mensheid. Misschien ben ik toch een beetje naïef”, lacht hij. “Toen ze in de luchthaven vertelden dat ik een omweg moest maken via Lanzarote vond ik dat natuurlijk absurd, maar ik dacht dat ze mij een mooie compensatie wilden schenken na de overboeking. Ook de taxiwissel kon ik echt niet begrijpen. De chauffeur en de fotograaf waren de hele tijd tegen elkaar bezig in het Spaans. Ik dacht dat ze iets hadden met elkaar. Zeker toen ze plots alle twee uit de auto stapten en een hele tijd wegbleven.” (lacht)

Late uurtjes

Het gesprek met het datingbureau dat vooraf was opgenomen, verliep onder het mom van een nieuw spelprogramma waarvoor Jens als testpersoon was ingeschakeld. De vrijstelling zat beter verborgen in de koekoeksklok dan in de aflevering te zien was en zijn vriendin Shana had zijn agenda buiten zijn medeweten leeg gemaakt. “Het is onwaarschijnlijk hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen”, zegt Jens. “De eerste dag dat ik in het spel zat, drong het nog niet door. Ik leefde in mijn eigen bubbel en kon het maar niet geloven. Na 24 uur kon ik pas echt beginnen genieten. En dat heb ik volop gedaan, van alles: het eten, de opdrachten, de nodige consumpties in de late uurtjes en de groep. Ik maak nog altijd deel uit van de groep van vorig jaar en ik had niet gedacht dat ze zo’n toffe bende zouden kunnen evenaren, maar daar zijn ze toch in geslaagd”, besluit Jens, die het moment waarop hij te horen kreeg dat hij opnieuw deelnemer was, beschrijft als het mooiste van de reis.

Bij Toon was dat zijn verjaardag. “Stel je voor je mag meedoen met De Mol, dat is al zot. Dan kom je erachter dat de eerste draaidag op je verjaardag is, dat is nog tien keer zotter! Het was een unieke dag waar ik binnen twintig jaar nog over zal spreken. We hebben tot een kot in de nacht gefeest. Ik weet niet wanneer ik in mijn bed gekropen ben, want we mochten geen horloge hebben.”