Pro League vergadert vandaag over competitieformat en nieuwe CEO: ook BeNe League ‘light’ ligt weer op tafel

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League verzamelen vandaag in het Crowne Plaza-hotel in Zaventem. In de digitale uitnodiging die de clubleiders ontvangen hebben springen twee agendapunten in het oog.

Ten eerste zal het competitieformat en de daaraan gekoppelde BeNe League ter sprake komen. Ter herinnering: volgend seizoen degraderen drie clubs uit 1A, om zo een einde te maken aan een competitie met achttien teams. Dat is evenwel niet naar de zin van de ‘kleintjes’, die zo veel meer kans lopen om te zakken en nadien misschien nooit meer kunnen terugkeren. Daarom zijn zij voorstander om toch een competitie met achttien te behouden, bij voorkeur tot en met 2025.

Er is een tweederdemeerderheid nodig om die wijziging door te voeren en dus hebben de K11 en de 1B-clubs de steun nodig van minstens één topclub. Om die te bekomen, willen de kleine clubs nu plots wel nadenken over een BeNe League ‘light’ met de Nederlandse clubs. Ook een gezamenlijke bekercompetitie is bespreekbaar. Vandaag zullen die thema’s in principe aangesneden worden, maar een stemming wordt nog niet verwacht. Des te meer omdat het gissen is wat het gezamenlijke Nederlandse standpunt is. Over de grens is er grote verdeeldheid om tegen de Belgen te spelen, omdat er nog veel vraagtekens zijn, bijvoorbeeld over de verdeling van Europese tickets en de tv-contracten.

Discretie

Daarnaast verwachten de clubleiders uit het profvoetbal een update te krijgen over de zoektocht naar een nieuwe CEO – ook dat werd hen per mail beloofd. Het is niet duidelijk of de Pro League al een opvolger voor Pierre François heeft gevonden. Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert, die zeer nauw bij het dossier betrokken waren, hebben de kandidaten discretie beloofd en dus lekken er nauwelijks namen.

Tot slot zal men in Zaventem debatteren over de integratie van de beloften in 1B en in de amateurreeksen. Over de toetreding an sich zal het niet meer gaan, maar wel over de reglementering: welke spelers mogen al dan niet aantreden? (pjc)