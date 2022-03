Minister Ben Weyts gomt hordes voor hoogbegaafden in het onderwijs weg: “Vermijden dat ze schoolmoe zijn voor ze aan het lager starten”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) krijgt groen licht van de Vlaamse regering voor een regeling op maat voor hoogbegaafde kinderen en jongeren. De minimumleeftijd verdwijnt om te starten in het lager onderwijs. En in het middelbaar komt de mogelijkheid om vrijstellingen te geven voor bepaalde vlakken.

Concreet gaat het erom dat de minimumleeftijd van vijf jaar verdwijnt om te starten in het lager onderwijs. “Zo kunnen we vermijden dat ze schoolmoe zijn voor ze aan het lager starten”, zegt Weyts. Daar moet dan wel toelating voor zijn van het CLB en de klassenraad. Voor de vrijstellingen in het middelbaar is enkel de toelating van de klassenraad nodig. “En op die manier komt er meer tijd voor andere intellectuele uitdagingen.”

Ongeveer 2 à 3 procent van de Vlamingen is hoogbegaafd, maar de regelgeving rond onderwijs hield amper rekening met hen. Weyts wil daar in deze legislatuur werk van maken. (agy, jvde)