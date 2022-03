Woordvoerster die met president Biden in België was, test positief op corona

Karine Jean-Pierre is de laatste in een reeks mensen die positief getest hebben en die de Amerikaanse president ontmoet hebben. Na haar terugkeer in de VS legde ze de positieve test af.

“Ik heb de president gisteren voor het laatst gezien tijdens een vergadering. De socialeafstandsmaatregelen werden gerespecteerd. Volgens de huidige richtlijnen is de president geen hoogrisicocontact”, aldus de plaatsvervangende woordvoerster in een verklaring. Ze heeft milde symptomen en is volledig gevaccineerd.