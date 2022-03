Club-speler Tajon Buchanan stuurt Canada met goal en assist naar WK in Qatar, waarna alle remmen losgaan

De Canadese voetballers hebben zich zondag voor de tweede keer in de geschiedenis voor de eindronde van een WK geplaatst. Met een 4-0-zege tegen Jamaica verzekerden ze zich van een plaats bij de eerste drie in de kwalificaties van de Concacaf.

Rijsel-spits Jonathan David (ex-AA Gent) speelde 90 minuten voor Canada, maar scoorde niet. Club Brugge-aanvaller Tajon Buchanan deed dat wel. Hij legde net voor de pauze (44e) de 2-0-ruststand vast, nadat Cyle Larin (ex-Zulte Waregem) de score geopend had. Junior Hoilett stelde in de 83e minuut de zege helemaal veilig, het laatste doelpunt kwam op naam van Jamaica-verdediger Adrian Mariappa (88e).

Deinze-middenvelder Liam Fraser startte op de bank, maar mocht twintig minuten voor tijd invallen. Sterspeler Alphonso Davies was er opnieuw niet bij. De speler van Bayern is nog steeds herstellende van een hartspieronsteking na een coronabesmetting, maar volgde de wedstrijd traditioneel vanachter zijn computer...

In 1986 was Canada er voor het eerst bij. In Mexico werden ze toen na nederlagen tegen Frankrijk (0-1), Hongarije (0-2) en de Sovjet-Unie (0-2) in de groepsfase uitgeschakeld.

Het WK 2022 vindt van 21 november tot 18 december in Qatar plaats. In de Concacaf-zone krijgen ook de Verenigde Staten en Mexico zondag nog de kans om hun ticket veilig te stellen.