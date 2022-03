William en Kate willen breuk met het verleden na woelige reis door de Caraïben

Wat een mooie reis door de Caraïben moest worden, waarop Kate en prins William eilanden bezochten die onderdeel zijn van het Gemenebest, is uitgedraaid op een PR-nachtmerrie. Van begin tot einde was er kritiek op de Britse royals, onder meer omdat ze handjes schudden van kinderen in Jamaica door een hek. Dat laatste riep koloniale herinneringen op bij criticasters. Ook dat ze rondgereden werden in een Land Rover door een zwarte chauffeur, was voor velen een probleem.

LEES OOK. Miscommunicatie, protesten en slechte foto’s: Prins William en Kate hebben er woelige reis opzitten door de Caraïben

In een reeks posts op Twitter heeft William zich al verontschuldigd voor de feiten die op reis gemaakt zijn. “Buitenlandse reizen zijn een kans om na te denken”, schreef hij. “Je leert zoveel bij. En deze reis heeft ons veel bijgeleerd en scherper doen kijken naar het verleden en de toekomst.”

(lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens The sun blijft het niet bij die excuses en hebben William en Kate al beslissingen genomen over het Britse koningshuis in de toekomst. Ze willen bewijzen dat ze “moderne royals” kunnen zijn, zo vertellen bronnen aan de krant. Zo gaat William het met bijna de helft minder personeelsleden doen als zijn vader wanneer hij na hem prins van Wales wordt. Charles heeft er 137, bij William zouden het er ongeveer 70 minder worden. Het doel is te besparen.

Kate en William plannen ook enkele personeelsleden aan te nemen die werken aan “aangename en geloofwaardige” goede doelen. Ook op vlak van reizen zal ingegrepen worden: het worden er kortere, zoals het recente bezoek van Kate aan Kopenhagen.

“Ze willen moderniseren hoe ze werken. Het is een frisse wind die zal waaien”, zegt een bron aan The sun. “De kritiek op hun trip door de Caraïben heeft hen erg geraakt. Ze gaan in de toekomst alles op hun manier doen en het boekje met regels niet volgen. Ze proberen hun manier nu vorm te geven. Dat is geen kritiek op hoe alles in het verleden gedaan werd. Maar de tijden veranderen nu eenmaal.”