Wayne Rooney heeft een boodschap voor zwoegende Marcus Rashford: “Dat hij zijn f***ing hoofd uit zijn kont haalt”

Rooney windt er geen doekjes om: “Wat ik hoop is dat Rashford f***ing zijn hoofd uit zijn kont haalt en dat record gaat breken.” Rashford scoorde tot nu toe 93 keer in 297 wedstrijden voor Manchester, maar de 24-jarige aanvaller loopt steeds gedesillusioneerder rond op Old Trafford.

“Om het record in handen te krijgen is natuurlijk is f***ing geweldig”, aldus Rooney in The Sun. “Rashford is een kind van de club.”

© REUTERS

Rashford is de afgelopen maanden uit de gratie geraakt op Old Trafford, met drie competitieduels in zijn benen sinds de jaarwisseling. Hij heeft dit seizoen slechts vijf doelpunten gemaakt in alle competities. Fors minder dan de 21 die hij in 2020/21 maakte. Zijn gebrek aan speelminuten leidt ertoe dat Rashford nadenkt over zijn toekomst bij Manchester United. Onlangs kreeg hij nog een klap te verwerken toen bondscoach Gareth Southgate van Engeland hem niet opnam in zijn selectie.

Met nog maar acht maanden voor het WK in Qatar begint, kan Rashford besluiten dat een andere omgeving nodig is om zijn carrière weer op de rails te krijgen. Zijn contract bij United loopt af in 2023, hoewel de club de optie heeft om zijn contract met nog een jaar te verlengen.

Naar verluidt kan Arsenal deze zomer een ontsnappingsroute bieden voor Rashford. Manager Mikel Arteta wil van de Engelse ster zijn nieuwe spits maken.