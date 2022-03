Acht arrestaties bij politie-inval op drie locaties van PostNL: “Verbaasd en verontwaardigd”

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen en de sociale inspectie zijn maandagochtend binnengevallen op locaties van PostNL in Wommelgem, Willebroek en Turnhout. Dat bevestigt Mechels arbeidsauditeur Gianni Reale. De depots in Wommelgem en Willebroek werden verzegeld. In totaal zijn al acht personen gearresteerd.

Naar aanleiding van tal van gevallen van zwartwerk en andere sociale inbreuken, voeren de inspectiediensten al een hele tijd controles uit bij koeriersbedrijven. Bovendien zouden chauffeurs, die als onderaannemer of in opdracht van een onderaannemer werken, elke dag lange uren moeten kloppen. Sommigen moeten maar liefst 250 tot zelfs vijfhonderd pakjes per dag leveren. De vakbonden spraken eerder al over ‘moderne slavernij’ omdat de chauffeurs het vaak met een karige verloning moeten doen en zelfs nauwelijks of niet rondkomen.

De huiszoekingen gebeuren volgens arbeidsauditeur Gianni Reale onder leiding van een onderzoeksrechter en met medewerking van de sociale inspectiediensten, en zijn nog volop aan de gang. De invallen kaderen in een onderzoek naar sociale wanpraktijken bij koerierdiensten. Meer informatie wil het gerecht voorlopig niet kwijt.

Bij de actie zijn de depots van PostNL in Wommelgem en Willebroek verzegeld. Eerder werd het depot in Wommelgem al eens verzegeld na een inval eind november.

PostNL “verbaasd en verontwaardigd”

PostNL is “zeer verbaasd en verontwaardigd” over de politie-invallen. “De impact op de betrokken collega’s is groot”, stelt PostNL in een korte mededeling. “Het is ons volkomen onduidelijk welk doel deze acties hebben.”

PostNL zegt de voorbije maanden steeds zijn volledige medewerking te hebben gegeven aan alle onderzoeken en vragen van autoriteiten. “Er zijn geen grote of structurele misstanden in onze manier van werken aan het licht gebracht”, meent het bedrijf. “Deze gang van zaken vandaag roept dan ook grote vragen op over de willekeurige behandeling door de instanties.”

PostNL doet er naar eigen zeggen alles aan om de impact voor de e-commerce klanten en consumenten zo veel mogelijk te beperken en de normale dienstverlening zo snel mogelijk te kunnen hervatten.