Nederlander Dennis Higler fluit duel tussen Rode Duivels en Burkina Faso

De Nederlandse scheidsrechter Dennis Higler (36) moet de vriendschappelijke interland tussen de Rode Duivels en Burkina Faso van dinsdagavond (20u45) in het Lotto Park in Anderlecht in goede banen leiden. Dat heeft de Europese voetbalbond (UEFA) maandag bekendgemaakt.

In een ver verleden floot Higler enkele wedstrijden in de Belgische tweede afdeling. Eind vorig jaar was hij de ref in de WK-kwalificatiewedstrijden Fae­röer - Israël (0-4) en Cyprus - Malta (2-2).

Het duel met Burkina Faso is de tweede vriendschappelijke wedstrijd voor de Rode Duivels tijdens deze interlandperiode. Zaterdag speelde het team van Roberto Martinez in Dublin 2-2 gelijk tegen Ierland.