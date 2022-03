Minstens 19 doden en meerdere gewonden bij aanval met vuurwapens in Mexico

In de Mexicaanse staat Michoacán heeft de politie meerdere slachtoffers van een gewapende aanval aangetroffen in een zogenaamde palenque. Zestien mannen en drie vrouwen zijn overleden aan schotwonden en verscheidene gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Palenques zijn traditionele ringen of kuipen waar hanengevechten worden gehouden. De autoriteiten werden zondagavond laat gealarmeerd over een aanval in de gemeente Zinapécuaro, ongeveer 250 kilometer ten westen van Mexico-Stad.

Volgens berichten in de plaatselijke media drongen gewapende mannen het terrein van het illegale evenement binnen en schoten op de aanwezigen. Andere media noemden de aanval een “executie”.

Het ministerie van Openbare Veiligheid van Michoacán zegt dat het samen met het ministerie van Defensie en de Nationale Garde op zoek is naar de verantwoordelijken. Delen van Michoacán in Centraal-Mexico behoren tot de gevaarlijkste gebieden van het land. Zwaar bewapende drugskartels vechten er om de controle.