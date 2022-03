Zestiger overleeft val in beek niet: “Hij belandde met zijn hoofd in het water”

Het lichaam van de man werd aangetroffen langs de Werchtersebaan, in de buurt van het recyclagepark. — © google

Langs de Werchtersebaan in Tremelo is zondag een 63-jarige man om het leven gekomen. Bij het ongeval waren geen derden betrokken.

Het incident vond wellicht zondagnamiddag al plaats. “Een 63-jarige man werd aangetroffen met zijn hoofd in de beek Laak”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Het onderzoek duurde tot laat op de avond. Onder andere politie, brandweer en mug kwamen ter plaatse en kamden de buurt van het recyclagepark nog uit om zekerheid te hebben over de doodsoorzaak. Uiteindelijk moesten zij tot de conclusie komen dat het om een spijtig ongeval ging.

“Er werd een wetsdokter aangesteld die ter plaatse kwam”, zegt Callewaert. “Het is heel duidelijk dat het om een ongeval gaat. De man is gevallen en met zijn hoofd in het water beland. De shock van het koude water heeft – gelet ook op zijn gezondheidstoestand – het overlijden tot gevolg gehad.”