Ingrid (58) uit ‘Restaurant misverstand’ overleden: “Ze speelde een onmisbare rol”

Ingrid, de 58-jarige vrouw uit Diest die momenteel te zien is in het Eén-programma ‘Restaurant misverstand’, is overleden. Ze kreeg in 2017 de diagnose Alzheimer.

In Restaurant misverstand runnen mensen met jongdementie een eetzaak, onder begeleiding van presentator Dieter Coppens en chef Seppe Nobels. Vanuit een positieve insteek, om de wereld te tonen wat ze wél nog kunnen. Daarin is Ingrid momenteel te zien als de verantwoordelijke over de hapjes.

Maandagmiddag liet de VRT weten dat ze pas is overleden. “We vernemen zonet het overlijden van Ingrid, een bijzonder gewaardeerd lid van de keukenbrigade van Restaurant misverstand. Het was een prachtig avontuur waarin Ingrid een onmisbare rol speelde. Het was dan ook haar uitdrukkelijke wens dat de afleveringen zouden worden uitgezonden. De voltallige ploeg denkt met niets dan warmte aan haar terug en we wensen haar dierbaren sterkte om dit verlies te dragen”, klinkt het.

Dieter Coppens: “Ingrid was een heel innige en empathische vrouw. Ze begon wat onzeker aan haar avontuur bij ons, maar bloeide gaandeweg open. We zijn blij dat we daar getuige van konden zijn.”

LEES OOK. John (46) en Claude (64) kregen jongdementie: “Plots maakte hij seksistische opmerkingen. We dachten dat hij zot was geworden”

Ook de andere medewerkers van Restaurant misverstand gaven een gezamenlijke reactie: “Ingrid was een graag geziene collega. Als team hebben we dan ook op korte tijd een hechte band met elkaar opgebouwd. We begrepen en steunden elkaar, en we leerden van elkaar. Daar heeft Ingrid ongelooflijk toe bijgedragen.”

Ingrid was destijds laborante in een ziekenhuis, een job die best wat concentratie en handigheid vergt. Daardoor had iedereen snel door dat er iets aan de hand was. Maar nog voor de officiële diagnose viel, wist Ingrid naar eigen zeggen zelf al wat er speelde.(dhs, bpr)