Geen sprake van een ‘lookalike’: dertiger krijgt 18 jaar cel voor hele reeks brutale verkrachtingen

Hayk Terterian is opnieuw schuldig bevonden aan brutale verkrachtingen in aanrandingen in Oostende. — © aft

De Armeniër Hayk Terterian (34) is op zijn nieuwe proces opnieuw schuldig bevonden aan een reeks brutale verkrachtingen en aanrandingen in Oostende. Dat er een lookalike in de badstad actief zou zijn geweest, zoals de verdediging beweerde, werd door de rechter van tafel geveegd. Terterian had in 2015 bij verstek 25 jaar cel gekregen, maar de rechter herleidde dit maandag tot 18 jaar cel. Daarna zal hij nog tien jaar onder toezicht blijven van het gerecht, dat zo nodig zijn celstraf kan verlengen.

Tussen oktober 2011 en augustus 2012 werden in Oostende tien vrouwen – tussen 17 en 43 jaar oud – op brutale wijze aangerand of verkracht. De slachtoffers werden telkens langs achteren vastgegrepen en veelal met de dood bedreigd. In sommige gevallen gebruikte de dader bruut geweld. Zo werd een slachtoffer met het hoofd tegen een muur gekwakt, een ander slachtoffer kreeg een mes op de keel gezet.

De speurders stonden lange tijd voor een raadsel, tot er in augustus 2012 op de broek van een slachtoffer DNA werd aangetroffen van Hayk Terterian, een Armeense twintiger die bekendstond voor geweldpleging en wapenbezit. Maar wanneer de politie hem wilde inrekenen in zijn ouderlijke woonst in de Duivenhokstraat in Oostende kon hij via de achtertuin ontkomen. Terterian verdween van de radar en topte jarenlang de lijst van de meest gezochte criminelen in Europa.

Linkeroor afgesneden

In december 2015 werd Terterian in de Brugse rechtbank bij verstek tot 25 jaar cel veroordeeld voor verkrachting, aanranding, poging tot doodslag en foltering. Hij werd ook 15 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Toen hij drie jaar later in Polen werd opgepakt voor geweldsdelicten, waarbij hij met een mes het linkeroor van een man afsneed , tekende hij verzet aan. Voor de feiten in Polen kreeg hij elf jaar cel, waarna hij in oktober vorig jaar voor een jaar aan ons land “uitgeleend” voor zijn nieuwe proces.

Tijdens de pleidooien halfweg februari bekende Terterian slechts twee van de tien verkrachtingen, namelijk diegene waarbij zijn DNA werd aangetroffen. Voor de andere vroeg hij de vrijspraak op basis van twijfel.

Lookalike aan het werk?

Advocaat Michele Walgraeve verwees naar potentiële andere verdachten en maakte zelfs gewag van een lookalike. “De feiten werden losjes aan mijn cliënt toegeschreven omdat er paniek heerste in Oostende en de rust moest terugkeren”, klonk het. Volgens medepleiter Luc Arnou werd de redelijke termijn in het dossier overschreden. “Het onderzoek lag tussen 2013 en 2014 liefst zeventien maanden stil”, stelde hij.

De rechter achtte Terterian maandag opnieuw schuldig aan alle aanrandingen en verkrachtingen. Voor poging tot doodslag werd hij vrijgesproken. De theorie over een lookalike werd door de rechter van tafel geveegd. Ook van een overschrijding van de redelijke termijn is volgens de rechtbank geen sprake omdat Terterian zelf op de vlucht sloeg. De rechter hield bij de strafmaat wel rekening met het lange tijdsverloop sinds de feiten.

Als Terterian niet in beroep gaat, moet hij terug naar Polen, waar hij eerst zijn elf jaar cel moet uitzitten. Daarna zal hij terugkeren naar België om hier zijn celstraf verder uit te zitten.