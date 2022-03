Wie in Duitsland met een pro-Russische ‘Z’ rondloopt, is strafbaar

De letter Z staat sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne symbool voor pro-Russische sentiment. De letter dook het eerst op Russische militaire voertuigen op, en daarna toonden ook Russen in het buitenland en andere personen die Rusland steunen ermee dat ze achter de invasie staan.

In Duitsland riskeren personen die de letter in het openbaar dragen vervolging. Dat heeft een woordvoerder van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. “Die letter is natuurlijk niet verboden, maar het gebruik ervan kan in sommige gevallen wel tonen dat mensen achter de Russische oorlog in Oekraïne staan. Die oorlog is een criminele daad, en wie zoiets publiek goedkeurt riskeert vervolging.”

De federale veiligheidsautoriteiten kijken ervoor uit, klinkt het verder. “Daarom vinden we het goed meerdere staten aankondigen dat ze de politie ervoor gaan laten uitkijken”, klinkt het. Onder meer in Beieren is dat het geval.