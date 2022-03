De nationale ploeg van Marokko bereidt zich in Casablanca voor op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen DR Congo. De heenwedstrijd van het barrageduel eindigde vrijdag in Kinshasa op 1-1. Invaller Tarik Tissoudali maakte het levensbelangrijke uitdoelpunt voor Marokko. Dinsdagavond willen de Marokkanen het in eigen huis afmaken. De winnaar plaatst zich voor het WK 2022 in Qatar.