Roberto Mancini wil aanblijven als bondscoach van Italië ondanks WK-debacle: “We moeten opnieuw beginnen”

De Europese kampioen werd vorige week donderdag in Palermo verrassend met 0-1 uitgeschakeld door Noord-Macedonië in de Europese play-offs.

“Ik heb de voorbije dagen met de bondsvoorzitter gesproken. Ik denk dat we op één lijn zitten”, aldus Mancini. “De komende dagen zullen we nog verder praten. Maar laten we eerst aan de wedstrijd van dinsdag denken (oefeninterland tegen Turkije, nvdr.). Nadien zullen we verder overleggen en bekijken welke zaken verbeterd kunnen worden.”

Na het fiasco van vorige week pleitten bondsvoorzitter Gabriele Gravina en aanvoerder Giorgio Chiellini ervoor om verder te gaan met Mancini, die vier jaar geleden werd aangesteld.

“We moeten opnieuw beginnen en op een andere manier denken”, uitte de bondscoach zich al over de nabije toekomst van de Squadra Azzurra. Waarom zou hij aanblijven? “Ik ben nog jong. Het is mijn doel om het EK en het WK te winnen. Mijn werk bevalt me nog”, vertelde Mancini, die nog een contract heeft tot 2026.

Mancini bedankte diegenen die hem hebben gevraagd om aan te blijven. “Het doet me plezier dat het werk van de afgelopen vier jaar geapprecieerd wordt. Er was niet alleen de eindzege op het EK, maar er was ook een reeks wedstrijden zonder nederlaag. Dat was geen toeval.”