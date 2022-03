Balans loopt op: vier politie-inspecteurs arbeidsongeschikt na achtervolging

Door de klap eindigde een van de voertuigen op zijn dak. — © if

Bij de botsing tussen twee politievoertuigen afgelopen weekend in Dilbeek raakten uiteindelijk geen twee maar zelfs vier inspecteurs arbeidsongeschikt. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten.

In eerste instantie raakte al bekend dat twee inspecteurs die afgevoerd werden naar het ziekenhuis een tijdje niet aan de slag kunnen. Een van hen is minstens een maand buiten strijd. Twee andere betrokkenen gingen later nog naar een dokter en die verklaarde hen volgens de parketwoordvoerder intussen ook een week arbeidsongeschikt. De vier gewonde inspecteurs zijn allen medewerkers van politiezone Dilbeek.

Het viertal liep de verwondingen in de nacht van zaterdag op tijdens de achtervolging van een brommer. Twee voertuigen van de politie botsen daarbij tegen elkaar ter hoogte van het Moeremansplein. Een van de politiewagens eindigde door de klap zelfs op het dak.

Onderzoeksrechter

Er werd een expert aangeduid om de exacte omstandigheden te onderzoeken. In hoeverre de voertuigen verdere schade opliepen, is voorlopig onduidelijk.

De bestuurder van de brommer, een twintigjarige man uit Dilbeek die een controle probeerde te ontvluchtten, werd ter plaatse opgepakt. Hij had geen rijbewijs voor de brommer en reed zonder verzekering. De brommer was ook niet ingeschreven.