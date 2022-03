“Hoe kan jij ‘s nachts nog slapen?”: vriend van Daisy (32) staat vijf jaar na haar zelfdoding terecht voor schuldig verzuim

Beklaagde Jochen S. en Daisy Melis in juni 2016, zes maanden voor haar dood. Ze kwamen toen in de krant naar aanleiding van hun kat die door onbekenden beschoten was geweest. — © Bert De Deken

Mol

Vijf jaar na de dood van Daisy Melis (32) uit Mol staat haar vriend Jochen S. in de correctionele rechtbank dan toch voor de rechter. De zussen, dochter en moeder van Daisy verwijten hem dat hij niet ingreep toen Daisy expliciete berichten stuurde waarin ze haar zelfdoding aankondigde. Het parket eist geen straf, want twijfelt of de man de ernst van de situatie wel doorhad. S. vraagt de vrijspraak. “Hoe kan jij ’s nachts nog slapen?”, vroeg de dochter van Daisy aan S. in de rechtbank.