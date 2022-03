Cristiano Ronaldo waarschuwt voor laatste kans op WK: “Mensen denken dat Noord-Macedonië een makkelijke tegenstander is”

Cristiano Ronaldo (37) is op zijn hoede voor de finale van de WK-barrages van dinsdagavond in het Estádio do Dragão tegen Noord-Macedonië, met als inzet een ticket voor het WK van eind dit jaar in Qatar. “Voor ons is deze wedstrijd een kwestie van leven of dood”, verklaarde de aanvoerder van Portugal maandag op een persconferentie in Porto.

Noord-Macedonië schakelde vorige week donderdag verrassend Europees kampioen Italië uit. Toch hebben de Portugezen vertrouwen, aldus Ronaldo. “We zijn ons bewust van het belang van de wedstrijd. Ik roep de supporters dan ook op om ons morgen massaal te steunen. De mensen denken dat Noord-Macedonië een makkelijkere tegenstander is. Maar ik denk dat het een zeer moeilijke wedstrijd wordt. Noord-Macedonië heeft een stevige organisatie. Maar als Portugal op zijn beste niveau is, dan verslaan we elk team.”

Ook bondscoach Fernando Santos looft de organisatie van Noord-Macedonië. “Ze kunnen gevaarlijk zijn op de counter en hebben individueel talent met Eljif Elmas en Enis Bardhi. Als we ervan uitgaan dat de Macedoniërs zwakker zijn, dan hebben we het mis. Dat is het slechtst mogelijke scenario. We moeten tegen Noord-Macedonië spelen alsof we tegen Italië spelen”, besloot Santos, die opnieuw op Pepe kan rekenen. De 39-jarige verdediger is er opnieuw bij na een coronabesmetting.

© EPA-EFE

Voor Ronaldo wordt het WK in Qatar - als Portugal zich kan kwalificeren - wellicht het laatste WK in zijn carrière. De Portugese superster wordt in 2026, wanneer het WK in de Verenigde Staten en Mexico doorgaat, 41. Het zou ons verwonderen als Ronaldo er dan nog bij is.

Ronaldo was er al op vier verschillende WK’s bij: in 2006, 2010, 2014 en 2018. Hij maakte 7 doelpunten in 17 wedstrijden op die toernooien. In 2006 werd hij op z’n eerste WK vierde met Portugal, daarna kwamen de Portugezen nooit meer verder dan de 1/8ste finale.

Er zijn amper drie spelers die op vijf verschillende WK’s speelminuten maakten: de Mexicanen Rafael Marquez en Antonio Carbajal en de Duitser Lothar Matthäus. Ronaldo kan eind dit jaar dus in dat rijtje terechtkomen. Italië-doelman Gianluigi Buffon maakte ook al vijf Wereldbekers mee, maar kwam in 1998 niet van de bank.