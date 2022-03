Nooit een ‘bad boy’ geweest, maar één dag uit zijn jeugd heeft Will Smith zijn hele leven achtervolgd

Weinig supersterren met zo’n smetteloos blazoen als Will Smith (53). Vlot in de omgang, vriendelijk tegen fans, een liefhebbende vader, niet te veel excessen en als rapper vroeger zelfs een tikje té braaf. Zelfs vloeken doet hij amper. Allerminst een bad boy. Dat net hij op de Oscars een andere kant liet zien, verbaasde heel Hollywood. Maar de acteur was ooit ook de kleine jongen die opgroeide tussen het huiselijk geweld en net daar zijn motivatie vond. “Ik ben nog nooit uit mijn rol gevallen. Niet één keer.”