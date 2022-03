Jeugdleider die dickpics naar minderjarige meisjes stuurde, wil opvoeder worden: “Zorgwekkend”

In de zomer van 2019 leerde Y.D. twee minderjarige meisjes kennen tijdens een zomerkamp waar hij als leider aan de slag was. Na het kamp zocht hij via sociale media contact op met de meisjes en stuurde hen foto’s van zijn geslachtsdelen en filmpjes van hoe hij zichzelf bevredigde. In ruil vroeg hij naaktfoto’s van de meisjes. Toen een van de slachtoffers op school instortte, stapten de ouders naar de politie en ging de bal aan het rollen.

Onderzoek wees uit dat Y.D. al sinds februari 2018 met dergelijke praktijken bezig was. Naast de twee meisjes van het zomerkamp doken nog drie jonge slachtoffers op. Het jongste was amper 13 jaar, het oudste 20. “De beklaagde ging heel dwingend te werk”, stelde de procureur. “Sommige meisjes gingen op zijn vraag in. Zij die weigerden om naaktfoto’s van zichzelf te sturen, werden door hem uitgescholden.”

Volgens de procureur heeft Y.D. ambities om opvoeder te worden. “Dat is zorgwekkend”, stelde hij. “Vooral omdat hij de ernst van de feiten niet schijnt te begrijpen.”

In begeleiding

Naast twee jaar voorwaardelijke celstraf vroeg de procureur ook een verbod om met minderjarigen te werken. De verdediging had het vooral met dat laatste moeilijk. “Ik weet niet of de maatschappij erbij gebaat is dat zijn beroepscarrière onherroepelijk om zeep is”, pleitte meester Koen Stubbe. “Hij laat zich begeleiden en blijft weg van jeugdkampen.”

Meester Stubbe vroeg om Y.D. geen celstraf of beroepsverbod op te leggen, maar enkel probatievoorwaarden. De rechter doet uitspraak op 25 april.