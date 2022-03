Hans Vanaken: “Veel Anderlecht-fans tegen Burkina Faso? Ik hoop dat die mensen vooral voor België supporteren”

Hans Vanaken (29) is stilaan een gevestigde waarde bij de Rode Duivels. Dat bleek tegen Ierland, waar hij bij de betere Belgen hoorde en scoorde, maar ook voor de wedstrijd tegen Burkina Faso. Vanaken was immers aangeduid om de pers toe te spreken. “Ik weet niet of er een afspraken zijn tussen Club en bond over het aantal minuten. Zelf wil ik spelen.”

Een wedstrijd in het Lotto Park als Rode Duivel: wat denkt Club Brugge-sterkhouder Hans Vanaken daarvan? De Limburger ging laconiek met de vraag om: “Het doet me weinig om in Anderlecht te gaan spelen. Er zullen wellicht veel fans van Anderlecht in het stadion zitten, maar ik hoop dat die mensen vooral voor de Rode Duivels supporteren.”

En dus ook voor Vanaken zelf. Tegen Ierland bewees hij andermaal een meerwaarde te kunnen zijn voor de Rode Duivels. Ook tegen Burkina Faso wil hij minuten maken. Of dat dan al dan niet naar de zin van Club Brugge is - blauw-zwart speelt vrijdag alweer - , daar heeft Vanaken geen idee van: “Ik weet niet of er afspraken zijn tussen Club en de bond. Zelf wil ik graag in actie komen, iedereen wil laten zien dat hij erbij moet zijn op het WK in Qatar. Op welke positie maakt me trouwens niet uit. Ik maak gemakkelijk de mentale switch tussen ‘de pocket’ en een plek op de 8. Ik ben dat ook gewoon van bij Club, ondertussen weet ik wel wat ik in welke rol moet doen.”

© Action Images via Reuters

Hoewel hij tegen Ierland kon scoren, was Vanaken niet volmaakt tevreden. “Het is fijn om beslissend te zijn, maar statistieken zeggen niet alles. Voor mij persoonlijk kon het ook beter, de wisselwerking verliep soms wat moeilijker. Dat is logisch omdat we bijna nooit samenspelen met deze ploeg.”

De Rode Duivels kregen al beelden te zien van Burkina Faso. Vanaken onderschat de Burkinezen niet. “Burkina Faso was vierde op de Afrika Cup, ze kunnen veel energie aan de dag leggen, dus het wordt oppassen. Ach, uiteindelijk willen wij vooral ons spel spelen. We gaan uit van onze sterktes en willen dominant voetballen.”

