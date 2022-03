Simon Mignolet verlaat trainingskamp Rode Duivels, vierde doelman Matz Sels speelt tegen Burkina Faso

Matz Sels krijgt dinsdag tegen Burkina Faso zijn kans in doel. Niet het debuut van de 30-jarige doelman: Sels mocht vorig jaar in juni tijdens een oefeninterland tegen Griekenland al een symbolische minuut invallen van bondscoach Roberto Martinez. Dinsdag mag de doelman van het Franse Strasbourg voor het eerst een volledige wedstrijd spelen met de Rode Duivels.

Simon Mignolet vertrok naar huis na de wedstrijd tegen Ierland om bij zijn vrouw en pasgeboren zoontje te zijn, Thibaut Courtois werd niet opgeroepen omdat hij meer dan 50 caps telt en Koen Casteels moest verstek geven met een heupblessure. Dus is het aan de vierde doelman om te spelen. Bondscoach Roberto Martinez bevestigde op zijn persconferentie dat Sels de voorkeur krijgt op Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) en Davy Roef (KAA Gent).

Naast Mignolet ontbrak ook nog Dedryck Boyata op training maandagavond. De 31-jarige centrale verdediger van Hertha Berlijn trainde binnen en lijkt niet in aanmerking te komen om te spelen tegen Burkina Faso.

Thomas Meunier was opvallende toeschouwer van de training. Meunier is in het land en kwam dan maar eens hallo zeggen aan bondscoach Martinez en zijn ploegmaats. De rechtsback van Borussia Dortmund zou vanwege zijn 54 caps hoe dan ook niet opgeroepen worden. Hij is ook geblesseerd.

