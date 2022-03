Bondscoach Roberto Martínez: “We gaan niet veranderen om te veranderen”

In aanloop naar de oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Burkina Faso namen bondscoach Roberto Martínez en Hans Vanaken vandaag even tijd voor de pers. De oefenmeester van de nationale ploeg toonde zich tevreden over de match in Ierland en het trainingskamp in het algemeen, en verklapte al één naam voor het treffen met het West-Afrikaanse team: Matz Sels. Veel andere wijzigingen in de basisploeg moeten de fans echter niet verwachten, want Martínez wil dat de spelers lessen trekken uit de fouten die ze in Ierland maakten.

Match tegen Ieren mooi startpunt

De bondscoach wou vooral vooruitblikken, maar had het toch nog even over de match in Ierland. Hij benadrukte dat de Ieren in het recente verleden enkel nipt ten onder gingen tegen Portugal en dat zijn ploeg het dus best behoorlijk had gedaan. “Die match vormt een mooi startpunt voor ons. We hebben bepaalde dingen goed en andere minder goed gedaan. We maken onze analyse zonder naar het resultaat te kijken. Het was een goede oefenwedstrijd in de gegeven omstandigheden.”

Een belangrijk onderdeel van de omstandigheden in Ierland: de fans. Gedragen door hun enthousiasme kende de wedstrijd een kantelpunt na de gelijkmaker. Volgens Martínez is het erg belangrijk dat de Duivels kunnen omgaan met zulke situaties. “Je mag het momentum niet aan de andere ploeg geven, op die momenten moeten we weten wat we moeten doen om de controle te behouden. Die ervaring in Ierland gaat ons helpen naar de toekomst toe.”

Loftrompet over Burkina Faso

Morgen oefent België tegen Burkina Faso, een ploeg waarvoor de bondscoach naar eigen zeggen is beginnen supporteren tijdens de Afrika Cup. “Burkina Faso is een zeer leuke ploeg, ze waren vierde op de Afrika Cup. Hun aanvallende backs zijn fantastisch, Bertrand Traoré is geweldig en de diepgang van Abdoul Tapsoba (Standard, red.) is bewonderenswaardig.”

“Ik wil altijd winnen, maar ik staar me niet blind op de mindere reeks die we hebben laten noteren. We mogen niet vergeten dat we ook niet steeds met dezelfde elf hebben gespeeld.” Morgen zal Martínez alleszins geen volledig nieuwe ploeg tussen de lijnen brengen. Hij gaf al mee dat Matz Sels tussen de palen zal staan, maar wil voorts hoofdzakelijk zien wat de veldspelers geleerd hebben uit de partij in Ierland. “We gaan een gelijkaardige ploeg opstellen. Iedereen is fit, we gaan niet veranderen om te veranderen. We willen ook werken aan wat minder goed was, dus hebben we wat continuïteit nodig.”

“De Anderlechtproducten hebben niet gevraagd om te spelen, nee, dat zou niet professioneel zijn. Het is leuk om in het Lotto Park te spelen, in de stadions van Standard en Club Brugge zagen we ook een heus feest wanneer de Rode Duivels er in actie kwamen.”

Het WK

De bondscoach toonde zich bijzonder tevreden over de attitude van zijn spelersgroep tijdens dit trainingskamp, dat hij beschouwt als “een filter richting WK”. “Maar wie morgen niet speelt, mag nog hopen op het WK. In voetbal kan alles. Iedereen wil dolgraag in actie komen en de ploeg helpen, dat is de instelling die we verwachten. Het is onze verantwoordelijkheid om zo veel mogelijk jongens klaar te stomen om het vertrek van sommige ervaren spelers in de nabije toekomst op te vangen. Over wat ik hier de voorbije dagen zag, kan ik allemaal maar heel tevreden zijn.”