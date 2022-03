Wouter Beke heeft vragen bij ouderschapsverlof tot twaalf jaar

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelt zich vragen bij de mogelijkheid om ouderschapsverlof tot de leeftijd van twaalf jaar op te kunnen nemen. “Waarom smeren wij dat uit over twaalf jaar, terwijl iedereen het erover eens is dat de eerste drie levensjaren cruciaal zijn?”, aldus Beke in het weekblad Humo.

De kinderopvangsector pleit ervoor het aantal kinderen per begeleider drastisch te verlagen naar een ratio van één kindbegeleider per vijf kinderen. Vandaag schommelt dat rond de acht of negen baby’s en peuters per begeleider.

Om dat te kunnen realiseren, moet het aantal vacatures verdubbelen, “terwijl we nu al zo moeilijk personeel vinden”, reageert minister Beke. “In Vlaanderen gaat één op de twee kinderen naar de crèche. Dat ligt ver boven het Europees gemiddelde, en het verklaart waarom we zoveel kinderverzorgers nodig hebben.”

De CD&V-minister pleit ervoor met “een open geest” na te denken over de toekomst van de kinderopvang, en dus ook over het ouderschapsverlof. Daarbij stelt hij zich vragen bij de mogelijkheid om dat verlof op te nemen tot wanneer het kind twaalf jaar oud is. “In landen waar begeleiders in de kinderopvang maar voor vijf kindjes moeten zorgen, is het ouderschapsverlof beperkt tot de eerste jaren”, aldus Beke.