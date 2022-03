‘Roman Abramovich en Oekraïense vredesonderhandelaars tonen verschijnselen van vergiftiging’

De Russische oligarch en (voormalig) Chelsea-eigenaar Roman Abramovich toont volgens het Amerikaanse The Wall Street Journal verschijnselen van een vergiftiging. Die zou Abramovich, net als minstens twee Oekraïense vredesonderhandelaars, opgelopen hebben tijdens vredesbesprekingen in Kiev eerder deze maand.

jswk Bron : The Wall Street Journal

“De Russische oligarch Roman Abramovich en twee vredesonderhandelaars ontwikkelden symptomen die zij wijten aan hardliners in Moskou, die volgens hen de besprekingen om de oorlog te beëindigen willen saboteren”, klinkt het in The Wall Street Journal. Abramovich reisde onder meer tussen Moskou, Lviv en Kiev voor vredesonderhandelingen.

De symptomen waarmee Abramovich en de Oekraïense vredesonderhandelaars te kampen hebben: constant tranende en pijnlijke rode ogen, vervellende huid op het gezicht en de handen. Volgens verschillende bronnen is het leven van Abramovich en de vredesonderhandelaars niet in gevaar en is hun toestand de voorbije dagen verbeterd.

Alle Britse bezittingen van de steenrijke Roman Abramovich werden begin deze maand bevroren door de overheid vanwege zijn banden met Russisch president Vladimir Poetin. Daardoor kwam ook zijn Engelse voetbalclub Chelsea in de problemen. Chelsea wil zo snel mogelijk een nieuwe eigenaar, maar voorlopig is er nog geen witte rook over de verkoop van de club.

