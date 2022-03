Spookachtige foto’s tonen passagiers van schip dat in 1857 naar de bodem van de oceaan zonk

Meer dan 150 jaar geleden ging de SS Central America, beter gekend als ‘het gouden schip’, voor de kust van de Verenigde Staten ten onder. Maar naast tonnen goud had het schip ook een andere verborgen schat aan boord. Na een lange juridische strijd zijn er namelijk voor het eerst foto’s van de passagiers gepubliceerd.

Bron : The Guardian, BBC

Met zo’n 21 ton goud aan boord ging de SS Central America in 1857 ten onder voor de kust van de Amerikaanse staat Zuid-Carolina. Slechts 153 passagiers overleefden de ramp. Het was een orkaan die het lot van de andere 425 opvarenden bezegelde. Daaronder voornamelijk mijnwerkers en hun families. Zij waren met hun nieuwe rijkdom, vervaardigd tijdens de Californische goudkoorts, onderweg naar huis.

Tussen 1988 en 2014 werd er verschillende keren naar het wrak gedoken en kwamen er goudklompjes en munten naar boven. Maar naast al dat goud was er nog iets anders kostbaar dat van op de zeebodem gered werd. Heel wat passagiers hadden namelijk daguerreotypes bij. Dat is de eerste succesvolle commerciële vorm van fotografie, waarbij met de hulp van jodiumdamp en een koperplaat eenmalig een foto kan gemaakt worden.

“Ze (de foto’s, red.) brengen echt de menselijkheid van de gebeurtenis naar voren”, zegt Bob Evans aan The Guardian. Hij onderzoekt de SS Central America al sinds 1983. “We weten niet wie de mensen op de foto’s zijn. Dit waren de laatste dingen die deze mannen bij zich hadden op het dek voordat het schip zonk - en wat een moment. Dit waren de dingen die het belangrijkst voor hen waren, hun geld en deze foto’s. Ze vertegenwoordigden vrienden of familieleden of misschien zelfs hunzelf.”

Opvallend is dat ze na meer dan 150 jaar op de zeebodem nog bijna volledig intact zijn. Aan de BBC legt Evans dat ze in zo’n goede staat zijn doordat ze bewaard werden in speciale beschermhoesjes. Die werden uit verschillende soorten materiaal gemaakt, zoals hout bedekt met leer. “Het hangt er allemaal vanaf hoe goed de kistjes zijn gemaakt, en hoe goed de beelden zijn gemaakt,” zei Evans. Ook de lage temperatuur van de Atlantische Oceaan zou een rol kunnen gespeeld hebben.

Gevangenis

Het wrak werd voor het eerst ontdekt in 1988 door onderzoeker Tommy Thompson. Maar hij beweerde later niet te weten waar een deel van de buit was. Dat zorgde voor woede bij investeerders die miljoenen hadden ingezameld voor de expeditie. Zij spanden een rechtszaak aan en Thompson moest uiteindelijk zes jaar achter tralies.

De foto’s zelf werden in 2014 opgedoken, maar door de juridische strijd liep de publicatie van de foto’s enige vertraging op.

