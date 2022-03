Stad Gent reageert boos op achtergelaten afval in Citadelpark: “We ruimen het niet meer op”

Een deel van het Citadelpark zal binnenkort een tijdlang niet meer worden opgeruimd. Niet uit luiheid of gebrek aan middelen, maar omdat de Stad Gent mensen wil confronteren met de gevolgen van zwerfvuil.

Vorige week werd het Citadelpark na een zonnige dag opnieuw achtergelaten als een stort. Het lag er snel opnieuw kraaknet bij, maar volgens schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (Vooruit) kostte het de Groendienst een halve dag opruimwerk.

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad kwam de schepen als reactie met een opmerkelijk voorstel. “Wat als we een afgebakende zone van het Citadelpark tijdelijk niet opruimen?”, stelt ze voor. “We confronteren de bezoekers met de gevolgen van hun gedrag. Zo zien ze wat er zou gebeuren als de Groendienst het werk niet zou doen.”

Het is volgens De Bruycker wel de bedoeling om glas en ander gevaarlijk afval weg te halen. Bij het experiment zou ook een campagne horen tegen zwerfvuil. Ook Schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen) ziet wel iets in het idee. Wanneer het experiment start, is nog onduidelijk.

Nieuw is die aanpak niet: in 2013 werd een park in de Brugse Poort ook enkele maanden niet meer opgeruimd. Het ging om een proefproject, dat na enkele maanden een stille dood stierf.

LEES OOK:Citadelpark wordt weer achtergelaten als een stort