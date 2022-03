Alex Agnew kiest partij voor Chris Rock: “Zorgwekkend, als het oké is om een comedian op het podium een mep te verkopen”

Ook comedian Alex Agnew keek maandagochtend met verbazing naar het moment op de Oscars dat acteur Will Smith presentator Chris Rock een welgemikte rechtse verkocht. Agnew kan, in tegenstelling tot anderen, absoluut geen begrip opbrengen voor de move van Smith, die later op de avond met de Oscar voor Beste Acteur naar huis mocht. “Iemand op zijn gezicht slaan is compleet onacceptabel”, aldus Agnew, die Chris Rock “de echte held van de avond” noemt.

“Jada, ik kan niet wachten tot GI Jane 2 uitkomt.” Die mop over Jada Pinkett-Smith, de vrouw van Smith, was voldoende om de acteur uit onder meer Bad Boys helemaal door de rooie te doen gaan. “Het wordt nu gekaderd alsof Chris Rock lachte met de ziekte van Jada (die lijdt aan een aandoening waardoor ze hoofdhaar verliest, red.), maar hij lachte gewoon met haar korte kapsel”, meent Alex Agnew in een reactie op Radio 1. “Het was nog een heel brave joke, als je het repertoire van Chris Rock wat kent. Dat is niets vergeleken met Rickie Gervais, die als presentator van de Golden Globes grappen maakt die duizend keer groffer zijn.”

Het hele voorval had iets bevreemdends, vond Agnew. “Smith leek het eerst grappig te vinden, en dan plots niet meer. Ik denk dat hij van zijn vrouw te horen kreeg: Are you gonna let him talk that way about me?”

Echte held van de avond

Op sociale media krijgt Will Smith begripvolle reacties, zeker na zijn speech bij het ontvangen van zijn Oscar nauwelijks een uur later. Maar Agnew kiest helemaal de kant van Chris Rock. “Als hij niet zo cool was gebleven, had dit helemaal anders kunnen uitdraaien. Hij is de échte held van de avond omdat hij zijn cool en professionaliteit zo behouden heeft. Rock had een paar jaar van Smiths leven kunnen ruïneren als hij beslist had om een klacht tegen hem in te dienen. Want in Amerika staan op zulke zaken lange gevangenisstraffen. Maar toen ze hem vroegen of hij een klacht wilde indienen, antwoordde hij: Are you crazy?”

Agnew vindt het ook vreemd dat Smith zoveel bijval krijgt, in de huidige tijdgeest. “De laatste tijd gaat het vaak over toxische mannelijkheid, maar diezelfde mensen die dat aanklagen vinden dit dan wel oké. Kan zijn vrouw dan niet gewoon voor zichzelf opkomen?”

Ook Smiths dankwoord even later kon Agnew niet overtuigen. “Hij had ook op dat moment tegen Chris Rock kunnen zeggen: Sorry, ik vond uw grap niet leuk, maar dit had ik niet mogen doen. Maar dat deed hij niet. Nee, in de plaats volgde er een speech met veel krokodillentranen.”

Toegenomen gevoeligheid

Voor Agnew bewijst het incident eens te meer de toegenomen gevoeligheid tegenover persoonlijke humor. “Blijkbaar wordt mensen nu wijs gemaakt dat comedy niet langer kwetsend mag zijn.” Daar is Agnew het absoluut niet mee eens. “Als het oké wordt gevonden om een comedian een mep te verkopen, dan gaan we een weg op die niet goed is.”

Agnew maakt zich nog een andere bedenking. “Ik had wel eens willen zien of hij op dezelfde manier had gereageerd als Joe Rogan (Amerikaans stand-upcomedian en vechtsporter, red.) die mop had gemaakt. Ik had het wel graag zien gebeuren: that would have been a different movie.”