“Onder de douche trilde ik van angst": Jada Pinkett Smith, de vrouw voor wie Will Smith een rake klap uitdeelde

Geen vrouw zo besproken na de 94ste uitreiking van de Oscars als Jada Pinkett Smith (50). Niet omdat de actrice zelf een felbegeerd beeldje ontving, ze was zelfs niet genomineerd, noch door haar prachtige jurk. Jada stond tijdens de show centraal omdat haar man Will Smith onder het oog van de hele wereld voor haar een rake klap uitdeelde. Een portret van de vrouw die Will Smith 28 jaar geleden leerde kennen op de set van ‘Fresh Prince of Bel-Air’ en met wie hij een druk besproken open relatie heeft.