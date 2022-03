Academy start formeel onderzoek naar incident Will Smith tijdens Oscaruitreiking

De Academy of Motion Pictures Arts and Sciences start een formeel onderzoek naar het incident tussen acteurs Will Smith en Chris Rock tijdens de uitreiking van de Oscars zondagavond.

Het was een onvergetelijk moment tijdens de 94ste Oscaruitreikingen zondagavond. Presentator Chris Rock maakte een grap over Jada Pinkett Smith, waarna haar man, Will Smith, het podium op stormde en de presentator een slag in het gezicht gaf.

Eerder liet de Academie al weten dat het geen enkele vorm van geweld goedkeurt. Maar maandag liet ze in een verklaring ook weten dat het de slag die Will Smith aan presentator Chris Rock gaf, veroordeelt en dat het een formeel onderzoek naar het incident is gestart. In het statement staat dat de Academie “verdere acties en consequenties zal onderzoeken” in overeenstemming met de Californische wet en de gedragsnormen van de organisatie.

LEES OOK. Komt de carrière van Will Smith dit ooit te boven? En die van Chris Rock? “De temperatuur in de zaal veranderde”

(sgg)