Rode Duivels U21 hebben genoeg aan één punt voor EK-kwalificatie: “Een ongelofelijke challenge”

Sterkhouders als Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren en Arhur Theate maakten de voorbije maanden wel al de overstap naar de A-ploeg, toch kan Jacky Mathijssen tegen Denermarken nog steeds rekenen op een selectie met kwaliteit en ervaring. “We gaan dan ook vol voor de drie punten. We willen goed starten aan de wedstrijd en meteen kansen creëren. We zijn de enige ploeg die nog het maximum van de punten heeft. Dit is te mooi om te laten liggen. Alle focus ligt dus op die wedstrijd tegen Denemarken. Verder kijken we nog niet.”

Minder talent, meer karakter

De Denen tellen voorlopig nog maar negen punten – de helft van de Belgen – maar ze speelden ook twee wedstrijden minder. Mathijssen wil ze dan ook allerminst onderschatten. “We staan voor een ongelofelijke challenge, hoor. Het zullen in Denemarken moeilijke omstandigheden zijn. We spelen niet tegen Janneke en Mieke. Mijn spelers moeten tonen dat ze kunnen winnen zonder dat ze hun principes overboord gooien. We willen een resultaat spelen zonder onze aanvallende voetbalstijl te verloochenen. Welke spelers kunnen in dit soort moeilijke wedstrijden boven zichzelf uitstijgen? Welke spelers kunnen tonen dat ze misschien klaar zijn voor juni, wanneer de A-ploeg vier wedstrijden in de Nations League speelt? Wie is klaar voor die volgende stap?”

Zo legde Mathijssen zijn spelers meteen behoorlijk wat extra druk op. Riskant, want tijdens de vorige EK-kwalificatie liep het nog gruwelijk mis en bezweek onze U21 nog onder de druk. Na een knappe zege tegen Duitsland leek het EK-ticket toen binnen, maar op de laatste twee speeldagen verloren de Jonge Duivels nog van Moldavië en Bosnië, waardoor ze alsnog naast het ticket voor het EK 2021 grepen. “Maar we zijn daardoor niet meer op onze hoede”, sprak Mathijssen, die er deze keer gerust op is. “Deze groep is qua karakter anders dan diegene waarmee we het vorige EK op een haar na misten. Die groep had misschien iets meer talent, maar daarom was ze soms op moeilijkere momenten niet klaar om een resultaat te forceren. Nu maken we meer kans tijdens zulke fiftyfifty wedstrijden. Deze groep heeft de afgelopen zes wedstrijden bewezen dat ze qua mentaliteit anders is. Ik ga er dan ook van uit dat we het deze keer succesvol gaan kunnen afsluiten.” (vva)