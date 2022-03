Burkina Faso trainde laatste keer op Neerpede: “Defensief blok en van daaruit snel proberen uitbreken”

Burkina Faso trainde maandagavond een laatste keer in het oefencentrum van Anderlecht in de aanloop naar de vriendschappelijke interland van dinsdag tegen de Rode Duivels. De partij wordt gespeeld in het Lotto Park.

Burkina Faso, halvefinalist op de voorbije Afrika Cup, zal zich tegen de Duivels ongetwijfeld willen revancheren na de 5-0 nederlaag vorige donderdag bij Kosovo. De Burkinezen, onder leiding van interim-bondscoach Oscar Barro, reisden nadien rechtstreeks van Pristina naar Brussel. Barro is de voorlopige opvolger van Kamou Malo wiens contract ondanks een succesvolle Afrika Cup niet werd verlengd. Zaterdag werkten ‘Les Étalons’ (De Hengsten) hun eerste training op Neerpede af.

Verschillende topspelers sloegen de oefenmatch in Kosovo over en sloten pas bij de groep aan in Brussel. Het gaat onder meer om kapitein Bertrand Traoré (Aston Villa), vice-kapitein Issoufou Dayo (Berkane) en Charleroi-doelman Hervé Koffi. Troyes-verdediger Issa Kaboré (ex-KV Mechelen) haakte geblesseerd af.

Charleroi-doelman Hervé Koffi centraal in beeld. — © BELGA

“Nadat de laatste spelers zijn aangesloten bereidt de groep zich nauwgezet voor op het duel met België”, blikte assistent Amadou Sampo vooruit. “We werken aan een defensief blok en willen van daaruit snel proberen uitbreken. We herhalen de tactische opdrachten en als de spelers gedisciplineerd spelen, gaan ze een goede match spelen. We zijn allemaal heel gemotiveerd tegen de nummer één van de wereld en hopen op een goed resultaat.”

“Ik heb de ploeg door visaproblemen pas later kunnen vervoegen”, legde kapitein Bertrand Traore uit. “Ik heb een groep in goede moed gevonden, ondanks de zware nederlaag in Kosovo. We trainen nog maar net samen, het is afwachten hoe de wedstrijd zal verlopen. Het is een grote wedstrijd voor het Burkinese voetbal. We zijn de eerste spelers uit Burkina Faso die kunnen spelen tegen zo’n groot voetballand. Iedereen is fier en erg gemotiveerd. We zijn het onszelf verplicht een goede prestatie neer te zetten.”