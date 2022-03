Hou nog eens de deur dicht: Rode Duivels konden al vijf wedstrijden de nul niet houden

Wie naar de Rode Duivels komt kijken, verwachtte de voorbije jaren altijd een zege. Toch zeker in de oefenduels tegen kleinere landen. Het teleurstellende 2-2-gelijkspel tegen Ierland zaterdag was dus een domper, maar tegen Burkina Faso kan/moet dat goedgemaakt worden. De Burkinezen haalden in januari nog wel de halve finales van de Afrika Cup tegen Senegal, maar gingen donderdag met 5-0 ten onder in Kosovo. In principe moeten de Rode Duivels dus vlot de maat kunnen nemen van de nummer 56 op de FIFA-ranking. “Het wordt tactisch toch een andere match dan in Ierland”, sprak Roberto Martinez. “Burkina Faso is een team met veel energie en zowat de meest offensieve wingbacks in het moderne voetbal. Ze spelen graag in één-tegen-één-duels. We zullen getest worden en gaan de bal en het tempo beter moeten controleren dan tegen Ierland.”

De bondscoach kondigde aan dat er geen tien wijzigingen in de basisploeg moeten verwachten in vergelijking met de elf in Dublin, want “de jongens moeten leren uit hun fouten”. Toch zijn er geen excuses: België moet de Burkinezen onder de knoet krijgen en ook nog eens de nul houden. Als we straks nog willen meespelen op grote toernooien, is defensieve stabiliteit nu eenmaal cruciaal en dat is tegenwoordig een werkpunt. In de laatste vijf interlands werd geen enkele keer de nul gehouden. Oké, daar zat de eindstrijd in de Nations League bij met Frankrijk (2-3) en Italië (2-1), maar ook partijen tegen Estland (3-1), Wales (1-1) en Ierland (2-2). Alleen tegen de Esten trokken de Duivels aan het langste eind. Martinez houdt de druk wel weg. “De score is voor mij niet zo belangrijk tijdens dit oefenkamp. We willen nieuwe spelers introduceren en voorbereiden op een toekomst bij de nationale ploeg. Daar ligt de focus op. Het makkelijkste was geweest om gewoon de anciens op te roepen, maar dan had ik niets geleerd.”

© Isosport

Filter voor WK

Klopt, Courtois, Alderweireld en Vertonghen hadden tonnen ervaring toegevoegd, maar het is niet dat Denayer, Boyata of zelfs het middenveld-duo Dendoncker-Tielemans groentjes zijn. En ook nieuwkomers als Theate, Bornauw en Faes moeten overeind kunnen blijven als ze speelminuten krijgen. Zij moeten tonen dat ze potentieel hebben om straks mee te kunnen naar Qatar. “Deze stage is een eerste filter voor de WK-selectie”, gaf Martinez nog mee.

Wie (vaak) de netten proper houdt, legt een basis voor succes. In de straffe EK-kwalificaties in 2019 hield België zelfs zeven keer op rij de nul, waarna ons land doorstootte met 30 op 30 en slechts drie tegengoals. Vooraan was er altijd iemand die het verschil maakte. Goals maken blijft namelijk wél een van onze specialiteiten. De laatste keer dat dat niet lukte, was op het WK 2018 tegen Frankrijk. Al zijn er nu ook aanvallers zoals Januzaj, Benteke of Origi die dringend aan Martinez moeten tonen wat ze echt waard zijn.