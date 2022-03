Vier jaar na zijn miljoenentransfer van KV Mechelen naar Ajax voetbalt Hassane Bandé (23) vanavond voor het eerst terug op Belgische bodem. De spits van Burkina Faso is naar eigen zeggen bijna weer de oude nadat hij in 2018 slachtoffer werd van een horrortackle en nadien in de vergeetput belandde bij Ajax. “Na mijn blessure hebben ze mij aan m’n lot overgelaten”, vertelt Bandé.