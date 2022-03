Heineken en Carlsberg weg uit Rusland

Bij de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotchi klonken Poetin en koning Willem-Alexander nog samen in het Holland Heineken House. — © BELGAIMAGE

Nadat ze eerder al hadden aangekondigd niet langer te exporteren naar Rusland en alle investeringen in het land te bevriezen, hebben de Nederlandse bierbrouwer Heineken en zijn Deense concurrent Carlsberg maandag laten weten zich volledig terug te trekken uit Rusland.

Voor de Denen is het vertrek een serieuze aderlating: Carlsberg is met een marktaandeel van dik 27 procent het nummer één op de Russische biermarkt en realiseert er 10 procent van zijn groepsomzet. De Nederlanders, die in Rusland zeven brouwerijen runnen, realiseren er een jaaromzet van 440 miljoen euro, of zowat 2 procent van de groepsomzet. Daarmee is Heineken het nummer drie in Rusland.

De op één na grootste speler op de Russische biermarkt is een joint venture van het Belgische AB InBev en het Turkse Anadolu Efes. Die is er actief met 11 brouwerijen. Het Turkse concern is volgens AB InBev de ‘controlerende aandeelhouder’ en de enige die kan bepalen om de productie en de verkoop in Rusland op te schorten. AB InBev kondigde eerder wel aan dat het afziet van de winsten uit zijn Russische joint venture en dat het Efes gevraagd had de productie en verkoop van Bud in Rusland op te schorten. (krs)