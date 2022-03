Biden neemt uitspraak over Poetin niet terug, maar drukte persoonlijke mening uit en stuurt niet aan op regimewissel

Biden noemde Poetin zaterdag tijdens een toespraak in het Poolse Warschau een “dictator” en een “slager” genoemd en sloot zijn speech af met de woorden: “God, deze man kan niet aan de macht blijven.” Het Witte Huis was er snel bij om te benadrukken dat Biden niet aanstuurde op een regimewissel, maar de uitspraak zorgde wel voor ongerustheid voor een verdere escalatie van het conflict. Het Kremlin noemde de uitspraken “alarmerend”.

“Ik neem niets terug”, aldus Biden maandag aan journalisten in het Witte Huis. Hij benadrukte dat hij niet opriep tot een verandering van het beleid, maar dat hij een mening uitdrukte die voortvloeide uit de emoties van de dag - Biden bezocht in Warschau Oekraïense oorlogsvluchtelingen. “Ik drukte mijn moreel afschuw uit tegenover de manier waarop Poetin zich gedraagt en tegenover de daden van de man”, zei hij aldus CNN. Hij zei ook tegen het Russische volk te spreken toen hij off script ging. “Ik denk dat jullie weten dat hij een wereldwijde paria gaat worden als hij deze koers voortzet. Wie weet wat dat in zijn eigen land zal betekenen op het vlak van steun”, aldus Biden nog, die zich niet wil verontschuldigen voor de uitspraken.

Escalatie?Op de vraag of Biden niet vreest dat zijn uitspraken kunnen leiden tot een escalatie van het conflict, antwoordde de president “neen, dat denk ik niet”. Hij benadrukte opnieuw dat de NAVO sterker is dan ooit, en meent dan ook dat zijn uitspraken niet voor problemen zullen zorgen tussen hem en andere NAVO-leiders. Of de Russische president ook zo zal reageren? “Het kan me niet schelen wat hij denkt. Hij gaat doen wat hij gaat doen.” Journalisten vroegen ook of Biden nog bereid is om Poetin te ontmoeten. Daarop antwoordde hij dat dat ervan zal afhangen waarover de Russische president wil spreken.

