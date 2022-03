Brussels gerecht laat een op de vijf fraudedossiers ongemoeid: “Noodgedwongen”

Delmulle waarschuwde bij de start van het gerechtelijk jaar al dat het Brusselse gerecht gedwongen was scherpere keuzes te maken in de strijd tegen financiële, fiscale, economische en sociale misdrijven in de hoofdstad. Nu blijkt dat het Brusselse gerecht “noodgedwongen” een op de vijf fraudezaken die vroeger wel nog zou worden onderzocht, door het nijpende tekort aan gespecialiseerde politiespeurders in de hoofdstad, op het schap laten liggen.

Sinds 12 oktober trieert een commissie elke maand alle dossiers van economisch-financiële criminaliteit die het parket of een onderzoeksrechter wil laten onderzoeken door de federale gerechtelijke politie van Brussel. Alle dossiers krijgen nu eerst een score van 1 (prioriteit), 2 (routine) of 3 (voor de dossiers die niet langer worden onderzocht).

De voorbije zes maanden zijn al 290 lopende en nieuwe dossiers getrieerd van het Brussels parket, het Brussels arbeidsauditoraat en het federaal parket. Bij de recentste triagerondes in februari en maart kreeg al minstens de helft van de nieuwe dossiers een score 3. De Brusselse FGP voert ook niet meer elk Europees onderzoeksbevel of internationaal rechtshulpverzoek in economisch-financiële dossiers automatisch uit.

“Prioriteiten stellen is niet nieuw, maar dat neemt niet weg dat het moet kunnen worden vermeden, zeker bij dit soort misdrijven”, zegt Delmulle. “Waar ik overigens zeer bezorgd over ben, is dat op termijn ook de onderzoeken in de dossiers die nu nog een ‘score 2’ krijgen niet meer of niet meer binnen een redelijke termijn kunnen worden gevoerd. Als voor de onderbezetting van de federale gerechtelijke politie van Brussel niet snel een duurzame oplossing wordt gevonden,vrees ik dat dat scenario niet veraf meer is.”