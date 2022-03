Kremlinwoordvoerder: “Niemand in Rusland denkt eraan om nucleaire wapens te gebruiken”

Niemand in Rusland denkt eraan om nucleaire wapens te gebruiken in het kader van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov gezegd aan de Amerikaanse televisiezender PBS. Die wapens worden enkel gebruikt indien het bestaan van het land bedreigd wordt, aldus Peskov.

Moskou gaat ervan uit dat de doelstellingen van de “speciale militaire operatie” (de manier waarop Rusland de inval in Oekraïne omschrijft, red.) vervuld zullen worden. “Maar elke uitkomst van die operatie is natuurlijk geen reden voor het gebruik van nucleaire wapens”, zegt hij. “Wij hebben een veiligheidsconcept dat zeer duidelijk stelt dat we enkel nucleaire wapens kunnen en zullen gebruiken om een dreiging tegen het bestaan van ons land te elimineren. Laat ons die twee dingen van elkaar gescheiden houden, het voortbestaan van de staat en de militaire operatie in Oekraïne. Die hebben niets met elkaar te maken.”

Het Westen vreest dat president Vladimir Poetin bereid is om nucleaire wapens te gebruiken, nadat hij kort na het begin van de inval de nucleaire strijdkrachten in verhoogde staat van paraatheid had gebracht.

“Gevolgen die het Westen nog nooit had meegemaakt”

Poetin waarschuwde ook dat landen die tussenbeide komen in het conflict rekening moesten houden met gevolgen “die ze nog nooit hadden meegemaakt”. Daarover zei Peskov dat “iedereen wel weet wat hij daarmee bedoelt”. Op de vraag van de journalist van PBS of de president daarmee verwees naar de inzet van atoomwapens, antwoordde Peskov: “Neen, ik denk het niet”.

De woordvoerder stelde in het interview ook dat Rusland niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. “Als het geen wederzijdse daad is, als ze ons niet verplichten dat te doen, dan kunnen we en willen we daar niet aan denken.”