Londense politie zal “snel” eerste boetes uitdelen voor Partygate

De Londense politie zou dinsdag de eerste boetes opleggen in het kader van de Partygate-affaire. Dat melden verschillende Britse media op gezag van politiebronnen.

Premier Boris Johnson kwam eerder dit jaar onder vuur te liggen nadat bekendraakte dat er in Downing Street verschillende feesten plaatsvonden tijdens de coronalockdown. De politie opende een onderzoek, dat zich toespitst op twaalf evenementen, op acht datums in 2020 en 2021. Johnson zou zelf ook aanwezig zijn geweest op verschillende feestjes. Er wordt dan ook met spanning afgewacht of Johnson zelf ook een boete zal krijgen.

The Guardian schreef maandag op basis van politiebronnen dat het onderzoek heeft uitgewezen dat er wel degelijk wetten werden overtreden tijdens de evenementen, waarbij ook hoge regeringsverantwoordelijken aanwezig waren. In eerste instantie zouden ongeveer 20 boetes opgelegd worden, maar dat zouden er nog meer worden. BBC heeft het over 15 boetes, die vanaf dinsdag zouden kunnen opgelegd.

De politie had vragenlijsten gestuurd naar meer dan 100 personeelsleden van Downing Street, onder wie Johnson en zijn echtgenote, kabinetssecretaris Simon Case en de vroegere privésecretaris van de premier Martin Reynolds. Vorige week raakte bekend dat de politie begonnen was met de verhoren van belangrijke getuigen, maar dat er nog geen boetes werden uitgedeeld of zaken werden doorverwezen naar het gerecht.

Verschillende parlementsleden, ook van zijn conservatieve partij, hadden Johnson opgeroepen om ontslag te nemen in de nasleep van de onthullingen. Volgens BBC heeft de oorlog in Oekraïne er echter voor gezorgd dat verschillende partijgenoten van gedacht zijn veranderd over dat ontslag.